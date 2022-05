F1, la Mercedes si conferma terza forza, ma il gap da Red Bull e Ferrari non si è ridotto (Di lunedì 9 maggio 2022) Mercedes ha completato alle spalle di Ferrari e Red Bull il Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale F1 2022. La casa di Stoccarda ha sfruttato al meglio la Safety Car nella seconda parte dell’evento, una situazione favorevole che ha permesso a George Russell e Lewis Hamilton di completare l’evento statunitense in quinta ed in sesta piazza. I due britannici hanno concretizzato quanto visto durante l’intero arco del week-end, il caratteristico tracciato cittadino americano ha confermato la posizione all’interno del gruppo delle due auto tedesche. La squadra che ha dominato gli ultimi anni del ‘Circus’ è obiettivamente la terza forza del Mondiale, una situazione che difficilmente cambierà nei prossimi round. Barcellona, il prossimo circuito del calendario, sarà un esame ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022)ha completato alle spalle die Redil Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale F1 2022. La casa di Stoccarda ha sfruttato al meglio la Safety Car nella seconda parte dell’evento, una situazione favorevole che ha permesso a George Russell e Lewis Hamilton di completare l’evento statunitense in quinta ed in sesta piazza. I due britannici hanno concretizzato quanto visto durante l’intero arco del week-end, il caratteristico tracciato cittadino americano hato la posizione all’interno del gruppo delle due auto tedesche. La squadra che ha dominato gli ultimi anni del ‘Circus’ è obiettivamente ladel Mondiale, una situazione che difficilmente cambierà nei prossimi round. Barcellona, il prossimo circuito del calendario, sarà un esame ...

