F1, Helmut Marko: “Abbiamo il vantaggio di avere Max Verstappen, il miglior pilota del Circus” (Di lunedì 9 maggio 2022) La Red Bull esce con il sorriso dal quinto round del Mondiale 2022 di F1. A Miami, l’olandese Max Verstappen si è portato a casa la seconda vittoria consecutiva di quest’annata, la terza stagionale, a precedere le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz. Bravissimo l’olandese in partenza a superare Sainz, mettendosi fin da subito in caccia di Leclerc, consapevole di avere un vantaggio con il DRS aperto. Tuttavia, a fare davvero la differenza soprattutto nel primo stint è stata la maggior resa degli pneumatici (medi) sulla RB18 rispetto alla F1-75. Una situazione che Verstappen ha gestito alla grande, prendendosi la posizione su Charles e poi rispondendo da campione agli assalti del monegasco dopo l’entrata della Safety Car. A esaltare la prestazione del neerlandese ci ha pensato il ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) La Red Bull esce con il sorriso dal quinto round del Mondiale 2022 di F1. A Miami, l’olandese Maxsi è portato a casa la seconda vittoria consecutiva di quest’annata, la terza stagionale, a precedere le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz. Bravissimo l’olandese in partenza a superare Sainz, mettendosi fin da subito in caccia di Leclerc, consapevole diuncon il DRS aperto. Tuttavia, a fare davvero la differenza soprattutto nel primo stint è stata la maggior resa degli pneumatici (medi) sulla RB18 rispetto alla F1-75. Una situazione cheha gestito alla grande, prendendosi la posizione su Charles e poi rispondendo da campione agli assalti del monegasco dopo l’entrata della Safety Car. A esaltare la prestazione del neerlandese ci ha pensato il ...

