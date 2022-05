F1 GP Miami 2022, Wolff e il rebus Mercedes: “Venerdì siamo andati meglio, ma non sappiamo perché” (Di lunedì 9 maggio 2022) “Abbiamo scelto una strategia diversa per Russell, che è stato aiutato dalla Safety Car, al contrario di Hamilton. Ci troviamo in una situazione in cui non conosciamo fino in fondo il potenziale della nostra monoposto, dato che non sappiamo nemmeno perché Venerdì la macchina sia andata bene, in termini di prestazioni, mentre sabato e domenica no“. Queste le parole di Toto Wolff ai microfoni di Sky Sports al termine del GP di Miami 2022 di F1, con Russell e Hamilton che hanno terminato rispettivamente in quinta e in sesta posizione. Parole decisamente spiazzanti quelle del team principal della Mercedes, che rende noto come nei box non si riesca a capire la propria monoposto. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) “Abbiamo scelto una strategia diversa per Russell, che è stato aiutato dalla Safety Car, al contrario di Hamilton. Ci troviamo in una situazione in cui non conosciamo fino in fondo il potenziale della nostra monoposto, dato che nonnemmenola macchina sia andata bene, in termini di prestazioni, mentre sabato e domenica no“. Queste le parole di Totoai microfoni di Sky Sports al termine del GP didi F1, con Russell e Hamilton che hanno terminato rispettivamente in quinta e in sesta posizione. Parole decisamente spiazzanti quelle del team principal della, che rende noto come nei box non si riesca a capire la propria monoposto. SportFace.

