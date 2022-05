F1 GP Miami 2022: Alonso penalizzato, cambia l’ordine di arrivo (Di lunedì 9 maggio 2022) cambia l’ordine di arrivo del GP di Miami 2022, quinto appuntamento del mondiale F1. Infatti, l’investigazione alla quale era stato sottoposto Fernando Alonso ha portato alla penalizzazione di cinque secondi allo spagnolo dell’Alpine per aver tagliato curva 14 al penultimo giro della gara di ieri in Florida. Una penalità che gli costa anche in termini di punti, passando dall’ottava all’undicesima posizione, finendo dietro a Lance Stroll di appena un decimo. l’ordine DI arrivo AGGIORNATO CLASSIFICHE PILOTI e COSTRUTTORI AGGIORNATE SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022)didel GP di, quinto appuntamento del mondiale F1. Infatti, l’investigazione alla quale era stato sottoposto Fernandoha portato alla penalizzazione di cinque secondi allo spagnolo dell’Alpine per aver tagliato curva 14 al penultimo giro della gara di ieri in Florida. Una penalità che gli costa anche in termini di punti, passando dall’ottava all’undicesima posizione, finendo dietro a Lance Stroll di appena un decimo.DIAGGIORNATO CLASSIFICHE PILOTI e COSTRUTTORI AGGIORNATE SportFace.

Advertising

SkySportF1 : ??? 'ED É POOOLLEEE POSITIOONN' ?? POOOLLEEE POSITIOOOON PER LECLERC I RISULTATI ? - SkySportF1 : ?? SUPER MAX VERSTAPPEN VINCE A MIAMI ? MA LECLERC CI HA PROVATO I RISULTATI ? - Gazzetta_it : F1 Miami, troppo Verstappen per le Ferrari: per Leclerc e Sainz è solo podio - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: F1 - Verstappen vince il G.P. di Miami, ma la Ferrari c'è - - sportface2016 : #F1, #Alonso penalizzato: cambia l'ordine di arrivo del #MiamiGP -