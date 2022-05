F1, George Russell: “Siamo stati fortunati durante la corsa” (Di lunedì 9 maggio 2022) George Russell è tornato sul quinto posto ottenuto al termine del Gran Premio di Miami. La gara di ieri ha premiato la strategia del britannico che ha approfittato nel migliore dei modi della Safety Car, entrata nel cuore della corsa per rimuovere l’auto del connazionale Lando Norris (McLaren). Il compagno di box di Lewis Hamilton ha commentato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Penso che Siamo stati fortunati durante la corsa. Sembri un po’ un genio quando accadono cose del genere, ma non è così. La nostra è stata una gara in difesa”. L’ex portacolori della Williams ha continuato con una considerazione sulla propria prova, sotto le aspettative dopo quanto mostrato nella prima corsa di Miami: “Non abbiamo ancora mostrato il ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022)è tornato sul quinto posto ottenuto al termine del Gran Premio di Miami. La gara di ieri ha premiato la strategia del britannico che ha approfittato nel migliore dei modi della Safety Car, entrata nel cuore dellaper rimuovere l’auto del connazionale Lando Norris (McLaren). Il compagno di box di Lewis Hamilton ha commentato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Penso chela. Sembri un po’ un genio quando accadono cose del genere, ma non è così. La nostra è stata una gara in difesa”. L’ex portacolori della Williams ha continuato con una considerazione sulla propria prova, sotto le aspettative dopo quanto mostrato nella primadi Miami: “Non abbiamo ancora mostrato il ...

Advertising

quaranta_vito : #MiamiGP Molto triste, leggere i tifosi di Lewis, ridurre la prestazione di Russell a mero 'culo da Safety Car!'.… - Giuli4_nogood : ho deciso di scrivere direttamente il paragrafo in cui tratterò del mio progetto e mi è venuto da ridere pensando a… - claudidur : Se stiamo a statpaddare George #Russell sta facendo top 5 in ogni #gp, fuckin insane. - bellavke : se facessi la classifica della f1 a sentimento ai primi tre posti uscirebbero charles, lewis e george russell - F1inGenerale_ : F1 | GP Miami - Mercedes, Russell: 'Non abbiamo la chiave per sbloccare le prestazioni della vettura' #F1inGenerle… -