F1, Ferrari esce da Miami sconfitta, ma a testa alta. Il GP di Spagna si annuncia una "gara verità" in ottica Mondiale (Di lunedì 9 maggio 2022) La Ferrari è uscita da Miami con il bottino massimo. Complice un errore di Max Verstappen, l'olandese è stato battuto in qualifica. Una vera e propria "vittoria di Pirro", perché in gara non c'è stata partita. Il Campione del Mondo in carica è stato perfetto e ha gestito a piacimento un pacchetto complessivamente superiore. Il Cavallino Rampante può, quindi, essere relativamente soddisfatto di aver piazzato entrambe le monoposto sul podio, in quanto tale risultato non era affatto scontato in un contesto amico della Red Bull. Un Carlos Sainz tornato solido ha tenuto a bada Sergio Perez sino a quando non si è presentato un calo di potenza sulla monoposto del messicano, che ha facilitato il compito dello spagnolo, rendendo indolore un brutto pit-stop. La terza piazza rappresenta una bella iniezione di fiducia per il proseguo di una ...

