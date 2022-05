F1: Alessandro Benetton ricorda il giro di Schumacher a Spa nel '91 (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. - (Adnkronos) - "Devo chiamare Flavio ma, mentre mi avvicino al telefono, quello manda uno squillo. Sollevo prontamente. Chiamata intercontinentale. "L'hai visto?" "Il tedesco?" "Sì, il tedesco". Flavio scalpita. Dice che la Jordan non l'ha ancora messo sotto contratto per la prossima stagione. Possiamo avvicinarlo ma gli toccherà forzare la mano. Nel frattempo, tra un replay e l'altro, in televisione stanno intervistando Schumacher. Ha ventidue anni, corre il campionato prototipi per la Mercedes e ogni tanto fa il collaudatore in Formula 1. E quando gli chiedono quand'è l'ultima volta che ha corso sul circuito di Spa, perché solo uno che ci è stato poche settimane o mesi fa poteva comportarsi così in pista, il ragazzo risponde che oggi è stata la prima volta". Così Alessandro Benetton nel suo libro 'La Traiettoria', in ... Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. - (Adnkronos) - "Devo chiamare Flavio ma, mentre mi avvicino al telefono, quello manda uno squillo. Sollevo prontamente. Chiamata intercontinentale. "L'hai visto?" "Il tedesco?" "Sì, il tedesco". Flavio scalpita. Dice che la Jordan non l'ha ancora messo sotto contratto per la prossima stagione. Possiamo avvicinarlo ma gli toccherà forzare la mano. Nel frattempo, tra un replay e l'altro, in televisione stanno intervistando. Ha ventidue anni, corre il campionato prototipi per la Mercedes e ogni tanto fa il collaudatore in Formula 1. E quando gli chiedono quand'è l'ultima volta che ha corso sul circuito di Spa, perché solo uno che ci è stato poche settimane o mesi fa poteva comportarsi così in pista, il ragazzo risponde che oggi è stata la prima volta". Cosìnel suo libro 'La Traiettoria', in ...

