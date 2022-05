Eva Henger trasferita in una clinica romana: il marito rivela le sue condizioni (Di lunedì 9 maggio 2022) Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di salute di Eva Henger. Infatti il marito si è pronunciato a riguardo: cos’è successo alla showgirl. Novità riguardo le condizioni di salute di Eva Henger. La showgirl ungherese è stata operata d’urgenza ed adesso è stata trasferita in una clinica romana. Andiamo quindi a vedere gli aggiornamenti arrivati direttamente dal marito. Le condizioni di salute della soubrette ungherese (Via Screenshot)Continuano a preoccupare le condizioni di Eva Henger che è ancora in ospedale dopo l’incidente automobilistico in cui è rimasta vittima insieme al marito Massimiliano Caroletti. Infatti a causa dell’impatto la soubrette ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 9 maggio 2022) Arrivano aggiornamenti sulledi salute di Eva. Infatti ilsi è pronunciato a riguardo: cos’è successo alla showgirl. Novità riguardo ledi salute di Eva. La showgirl ungherese è stata operata d’urgenza ed adesso è statain una. Andiamo quindi a vedere gli aggiornamenti arrivati direttamente dal. Ledi salute della soubrette ungherese (Via Screenshot)Continuano a preoccupare ledi Evache è ancora in ospedale dopo l’incidente automobilistico in cui è rimasta vittima insieme alMassimiliano Caroletti. Infatti a causa dell’impatto la soubrette ...

