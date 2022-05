Eva Henger trasferita in una clinica di Roma: «Subirà diverse operazioni». L'annuncio del marito (Di lunedì 9 maggio 2022) L'annuncio è arrivato dal marito di Eva Henger, Massimiliano Caroletti, che al settimanale Novella 2000 ha voluto aggiornare i tanti fan della modella ungherese sulle sue... Leggi su leggo (Di lunedì 9 maggio 2022) L'è arrivato daldi Eva, Massimiliano Caroletti, che al settimanale Novella 2000 ha voluto aggiornare i tanti fan della modella ungherese sulle sue...

Advertising

Ginko92_ : RT @1vs100tw: #Pomeriggio5 Tra poco in diretta Esclusiva Eva Henger ?? Dopo il trasferimento in una struttura ospedaliera Italiana - ilgiornale : Il marito Massimiliano Caroletti ha raccontato quanto avvenuto nelle ultime ore, dopo che l'ex pornostar è stata op… - 1vs100tw : #Pomeriggio5 Tra poco in diretta Esclusiva Eva Henger ?? Dopo il trasferimento in una struttura ospedaliera Italiana - ITERESI1 : RT @pomeriggio5: Pronti per iniziare una nuova settimana insieme a noi? ?? Tra pochissimo a #Pomeriggio5, le ultime di cronaca e gli aggior… -