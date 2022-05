Eva Henger trasferita a Roma per le nuove operazioni: come sta (Di lunedì 9 maggio 2022) Continua il lungo calvario di Eva Henger che lascia l’ospedale in Ungheria per essere curata in Italia. L‘attrice è stata trasportata a Roma in elisoccorso dopo che ormai, da più di una settimana, si trovava in ospedale in Ungheria. E’ stato suo marito a spiegare, dalle pagine di Novella 2000, quello che sta succedendo in queste ore. Probabilmente Eva e Massimiliano si sono resi conti che in Italia avrebbero potuto trovare maggiori risposte ma non solo. Il percorso riabilitativo, e il percorso medico di Eva nelle prossime settimane sarà molto lungo. In Italia ci sono anche i parenti di Massimiliano e gli amici di Eva che potranno starle accanto in quelli che saranno certamente dei mesi molto difficili per lei. come sta Eva Henger: le ultime notizie dopo l’incidente in Ungheria L’annuncio è arrivato dal marito di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 9 maggio 2022) Continua il lungo calvario di Evache lascia l’ospedale in Ungheria per essere curata in Italia. L‘attrice è stata trasportata ain elisoccorso dopo che ormai, da più di una settimana, si trovava in ospedale in Ungheria. E’ stato suo marito a spiegare, dalle pagine di Novella 2000, quello che sta succedendo in queste ore. Probabilmente Eva e Massimiliano si sono resi conti che in Italia avrebbero potuto trovare maggiori risposte ma non solo. Il percorso riabilitativo, e il percorso medico di Eva nelle prossime settimane sarà molto lungo. In Italia ci sono anche i parenti di Massimiliano e gli amici di Eva che potranno starle accanto in quelli che saranno certamente dei mesi molto difficili per lei.sta Eva: le ultime notizie dopo l’incidente in Ungheria L’annuncio è arrivato dal marito di ...

