Eva Henger in ospedale lontana dalle sue figlie | il post per la festa della mamma

Sicuramente non si aspettava di passare un giorno di festa in ospedale Eva Henger, mai avrebbe immaginato che la sua vita cambiasse improvvisamente a causa di un drammatico incidente stradale. E' successo purtroppo e l'attrice ha iniziato da giorni la sua battaglia. Dovrà subire diverse operazioni, ha rischiato di avere seri problemi a un braccio andato in setticemia. Lotta per tornare a camminare come ha spiegato nelle uniche interviste televisive rilasciare a Pomeriggio 5. Insieme a lei suo marito, Massimiliano Caroletti, anche lui vittima dell'incidente stradale, con meno problematiche impegnative. Eva dovrà subire diverse operazioni, il suo cammino sarà lunghissimo ma nel giorno della festa della mamma ha voluto fare gli auguri a tutte le mamme speciali.

