Eurospin | Speciale Anniversario e Sconti del 25% | sfoglia il nuovo volantino

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 9 maggio 2022), “”, arriva un’offerta imperdibile dal 9 al 15 Maggio 2022!del 25% su praticamente tutti i prodotti. Fare la spesa non è mai stato un problema ma ora diventa ancora più semplice. Tantissime le novità pensate per questa settimana, se avete in mente qualche pranzo o cena, siete nel posto giusto! Ecco il. Leggi anche:Esselunga,fino al 50%: offerte dal 2 all’11 maggio” Ilha veramente di tutto. I gamberi argentini a 8,99euro; wurstel a 1,71euro, formaggio spalmabile a 0,74centesimi; così come la ricotta, il sugo e i pelati addirittura a 0,30centesimi. Yogurt a 1,34euro; ...