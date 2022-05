Epatite sconosciuta, Bassetti indica l'adenovirus F41 (Di lunedì 9 maggio 2022) Il fatto che oggi si parli meno" dei casi di Epatite acuta di origine misteriosa nei bambini "non vuol dire che l'attenzione sia scemata. Secondo me bisogna continuare a fare quello che stiamo facendo: mettere in comunione i nostri... Leggi su today (Di lunedì 9 maggio 2022) Il fatto che oggi si parli meno" dei casi diacuta di origine misteriosa nei bambini "non vuol dire che l'attenzione sia scemata. Secondo me bisogna continuare a fare quello che stiamo facendo: mettere in comunione i nostri...

Advertising

romatoday : Epatite sconosciuta, Bassetti indica l'adenovirus F41 - nevrotica9 : RT @valeangelsback: In UE sono 95 casi di epatite infantili di origine sconosciuta. Lo riporta Euractiv con riferimento al Centro europeo p… - moorenita72 : RT @valeangelsback: In UE sono 95 casi di epatite infantili di origine sconosciuta. Lo riporta Euractiv con riferimento al Centro europeo p… - cala_l_asso : RT @valeangelsback: In UE sono 95 casi di epatite infantili di origine sconosciuta. Lo riporta Euractiv con riferimento al Centro europeo p… - mariamworldart : RT @valeangelsback: In UE sono 95 casi di epatite infantili di origine sconosciuta. Lo riporta Euractiv con riferimento al Centro europeo p… -