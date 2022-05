Epatite bambini, l’allarme scatta anche agli Stati Uniti dove sono stati registrati 109 casi e 5 morti. (Di lunedì 9 maggio 2022) Epatite bambini I centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno reso noto di star indagando sui 109 casi. L’Epatite pediatrica acuta è arrivata anche negli stati Uniti, dove più bambini hanno avuto la necessità di un trapianto e purtroppo cinque fra i contagiati sono deceduti.I centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie dicono che stanno studiando 109 casi di Epatite grave, che sono stati riscontrati nei bambini in 25 stati.I funzionari sanitari hanno precisato che il 90% circa dei ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 9 maggio 2022)I centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno reso noto di star indagando sui 109. L’pediatrica acuta è arrivataneglipiùhanno avuto la necessità di un trapianto e purtroppo cinque fra i contagiatideceduti.I centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie dicono che stanno studiando 109digrave, cheriscontrati neiin 25.I funzionari sanitari hanno precisato che il 90% circa dei ...

