Epatite, ancora misteriose le cause: in Uk spunta l’ipotesi dei cani. Al Bambino Gesù nessun caso nuovo (Di lunedì 9 maggio 2022) Si va a caccia delle cause misteriose delle epatiti acute pediatriche. “Per ora siamo in una fase di valutazione. Ma in Italia le segnalazioni sono sotto controllo. Non si registra un aumento dei trapianti di fegato legati a questo tipo di Epatite. Che di solito sono un paio a livello nazionale”. Non è allarmista Claudio Mastroianni, presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). E ordinario di Malattie infettive alla Sapienza di Roma. Epatite pediatrica, in Italia casi sotto controllo Sull’origine di queste epatiti acute, l’infettivologo precisa che “parliamo ancora di casi probabili. E non sappiamo se c’è un cofattore insieme ad un agente patogeno. Quindi non abbiamo una causa ben definita. E si sta svolgendo una sorveglianza attiva. Ma vediamo anche che a livello ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 9 maggio 2022) Si va a caccia delledelle epatiti acute pediatriche. “Per ora siamo in una fase di valutazione. Ma in Italia le segnalazioni sono sotto controllo. Non si registra un aumento dei trapianti di fegato legati a questo tipo di. Che di solito sono un paio a livello nazionale”. Non è allarmista Claudio Mastroianni, presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). E ordinario di Malattie infettive alla Sapienza di Roma.pediatrica, in Italia casi sotto controllo Sull’origine di queste epatiti acute, l’infettivologo precisa che “parliamodi casi probabili. E non sappiamo se c’è un cofattore insieme ad un agente patogeno. Quindi non abbiamo una causa ben definita. E si sta svolgendo una sorveglianza attiva. Ma vediamo anche che a livello ...

