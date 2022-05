Epatite acuta bambini, la situazione in Italia (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Epatite acuta nei bambini, una ventina di casi probabili su almeno una cinquantina di segnalazioni. Sono i numeri che ha sul tavolo l’Italia per quanto riguarda le epatiti acute di origine sconosciuta rilevate in bambini precedentemente sani, su cui era scattata un’allerta nelle scorse settimane dopo che il Regno Unito aveva riscontrato una concentrazione anomala di casi. Nel nostro Paese, invece, a quanto apprende l’Adnkronos Salute, le autorità sanitarie al momento non rilevano segnali di allarme. E lo stesso sta succedendo in generale anche in Europa: nella Penisola come in altri Paesi del Vecchio continente non sembra esserci un aumento significativo di queste forme, e i numeri delle segnalazioni dalle strutture tricolore non sono in crescita eclatante. Segnalazioni che si ... Leggi su italiasera (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) –nei, una ventina di casi probabili su almeno una cinquantina di segnalazioni. Sono i numeri che ha sul tavolo l’per quanto riguarda le epatiti acute di origine sconosciuta rilevate inprecedentemente sani, su cui era scattata un’allerta nelle scorse settimane dopo che il Regno Unito aveva riscontrato una concentrazione anomala di casi. Nel nostro Paese, invece, a quanto apprende l’Adnkronos Salute, le autorità sanitarie al momento non rilevano segnali di allarme. E lo stesso sta succedendo in generale anche in Europa: nella Penisola come in altri Paesi del Vecchio continente non sembra esserci un aumento significativo di queste forme, e i numeri delle segnalazioni dalle strutture tricolore non sono in crescita eclatante. Segnalazioni che si ...

