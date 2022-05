Epatite acuta bambini, Gismondo: “Si brancola nel buio, ruolo cani idea infondata” (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Un possibile ruolo dei cani all’origine dei casi di Epatite acuta nei bambini sui quali la comunità scientifica internazionale sta indagando? “Per carità, no. Sono ipotesi infondate. Fino a quando non ci saranno dati solidi non si può dire nulla di supportato dai fatti” e, al momento, “la verità è che ancora si brancola nel buio”. La microbiologa dell’ospedale Sacco Maria Rita Gismondo respinge con forza l’idea che, sull’eccesso di infezioni epatiche a eziologia ignota, possano prendere piede “teorie non sostenute da osservazioni solide”. Anche il coinvolgimento di specifici agenti patogeni attualmente è prematuro accreditarlo, spiega all’Adnkronos Salute la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Un possibiledeiall’origine dei casi dineisui quali la comunità scientifica internazionale sta indagando? “Per carità, no. Sono ipotesi infondate. Fino a quando non ci saranno dati solidi non si può dire nulla di supportato dai fatti” e, al momento, “la verità è che ancora sinel”. La microbiologa dell’ospedale Sacco Maria Ritarespinge con forza l’che, sull’eccesso di infezioni epatiche a eziologia ignota, possano prendere piede “teorie non sostenute da osservazioni solide”. Anche il coinvolgimento di specifici agenti patogeni attualmente è prematuro accreditarlo, spiega all’Adnkronos Salute la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, ...

Advertising

salutegreen24 : (Adnkronos) - Epatite acuta pediatrica, si indaga a 360 gradi in Uk per tentare di scoprire la potenziale causa di… - salutegreen24 : (Adnkronos) - Epatite acuta di origine misteriosa nei bambini, per Matteo Bassetti l'indiziato più probabile resta… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Epatite acuta pediatrica, si indaga a 360 gradi in Uk per tentare di scoprire la potenziale causa di… - GiorgiaVerna32 : RT @Zeta_Luiss: La comparsa dei casi di #epatite tra i bambini sotto i cinque anni potrebbe ricollegarsi all'Adenovirus, trasmissibile attr… - StraNotizie : Epatite acuta bambini, Gismondo: 'Si brancola nel buio, ruolo cani idea infondata' -