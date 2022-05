Epatite acuta bambini | Bassetti | Indiziato numero 1 adenovirus F41

Leggi su iltempo

(Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) -di origine misteriosa nei, per Matteol'più probabile resta l'F41 o una coinfezione di questo con altro agente. "Il fatto che oggi si parli meno" di questi casi "non vuol dire che l'attenzione sia scemata. Secondo me bisogna continuare a fare quello che stiamo facendo: mettere in comunione i nostri dati", ha detto all'Adnkronos Salute l'infettivologo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, fa il punto sui casi dia causa ignota registrati a livello internazionale. "Non è un'emergenza, in tutto il mondo 200 casi in 6-7 mesi, un po' come quelli che si vedevano prima del Covid perché casi disconosciuta in adulti e ...