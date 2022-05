Epatite acuta bambini | Andreoni | “Ipotesi virus che ha acquisito nuovi effetti”

(Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Tra le possibili cause delle epatiti acute di origine misteriosa che hanno colpito circa 200nel mondo “viene annoverato l’adenoF41, forse con mutazioni. Ma questo tipo diè molto frequente trovarlo neisani e poi non è sempre stato riscontrato nei casi ad oggi registrati. Inoltre, l’adenonon è normalmente periepatico, se non in soggetti immunodepressi. Direi quindi che potremmo essere di fronte ad unche ha acquistato una patogenesi particolare, ma che si può trovare in soggetti sani”. A parlare all’Adnkronos Salute Massimo, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). Secondo ...

Genova - "Il fatto che oggi si parli meno" dei casi didi origine misteriosa nei bambini "non vuol dire che l'attenzione sia scemata". Per l'infettivologo Matteo Bassetti bisogna continuare a studiare i dati. "Non è un'emergenza " ha detto ...di origine misteriosa nei bambini, per Matteo Bassetti l'indiziato più probabile resta l'adenovirus F41 o una coinfezione di questo con altro agente. 'Il fatto che oggi si parli meno' di ...(Adnkronos) - Epatite acuta pediatrica, se la causa resta ancora sconosciuta, al momento è comunque l'adenovirus F41 ad essere nel mirino degli scienziati come principale sospetto per i casi ...Ma allora, perché Omicron produce tante sottovarianti Palù: epatiti, Omicron e vaccini: «Servono dosi aggiornate e farmaci sempre più efficaci». (Secolo d'Italia) “Non possiamo escludere che Omicron ...