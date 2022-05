Entro giugno il parere sull’ingresso dell’Ucraina nell’Ue. Von der Leyen: “La parata militare è l’unica cosa che sa offrire Putin al suo popolo” (Di lunedì 9 maggio 2022) “In occasione della Giornata dell’Europa abbiamo discusso il sostegno dell’Ue al cammino europeo dell’Ucraina. In attesa di ricevere le risposte al questionario sull’adesione all’Ue, la Commissione punta a esprimere il proprio parere a giugno”. È quanto ha annunciato in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dando conto di una telefonata con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Von der Leyen: “La parata militare è l’unica cosa che sa offrire Putin al suo popolo” “L’Ucraina – ha detto ancora la presidente della Commissione Ue – ha una situazione molto speciale, e in futuro è importante che abbiamo un ruolo nella ricostruzione, ma questo deve andare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 9 maggio 2022) “In occasione della Giornata dell’Europa abbiamo discusso il sostegno dell’Ue al cammino europeo. In attesa di ricevere le risposte al questionario sull’adesione all’Ue, la Commissione punta a esprimere il proprio”. È quanto ha annunciato in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der, dando conto di una telefonata con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Von der: “Lache saal suo” “L’Ucraina – ha detto ancora la presidente della Commissione Ue – ha una situazione molto speciale, e in futuro è importante che abbiamo un ruolo nella ricostruzione, ma questo deve andare ...

