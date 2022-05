Ennesimo furto all’ospedale | Iannotta | “Assistiamo a ‘Il Sacco del Sant’Alfonso' ”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de’Goti (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della coordinatrice di Sant’Agata Viva, Maria, sull’perpetrato ai danni del. “Ho avuto modo di apprendere nella scorsa domenica prima da amici che lavorano nel settore e poi dalla sempre puntuale informazione del Movimento civico per l’Ospedale via social, che il S. Alfonso al momento è sprovvisto anche di ambulanza.Abbiamo intitolato questo particolare momento storico del nostro ospedale “Ildel S.Alfonso”, un po’ come ildi Roma quando i lanzichenecchi saccheggiarono la capitale il 6 maggio 1527, facendo circa 30.000 vittime.Le vittime che sta facendo questa barbara amministrazione sanitaria, potenzialmente, sono molte di più.Quello che ...