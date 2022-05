Energia e Infrastrutture al cuore dell’assistenza legale strategica | nasce lo studio legale Parola-Angelini

(Di lunedì 9 maggio 2022), sostenibilità e digitalizzazione saranno ilpulsante di, nuovoche apre i battenti oggi a Milano. Alla guida i soci fondatori, gli avvocati Lorenzoe Fabio Giuseppe, insieme agli Of Counsel Gianluca Grea, Andrea Leonforte, Rosaria Arancio e Mariella Mauriello, oltre ad un team in costante crescita formato già da professionisti provenienti dai più importanti studi e realtà italiani e internazionali. Una nuova Firm nel panoramaitaliano che si focalizza su settori specialistici che richiedono competenze professionali verticali ed eccellenti e un consolidato track-record di successo su operazioni complesse ...

alfredapples : Tesmec Group, società a capo di un gruppo leader nel mercato delle #tecnologie dedicate alle #infrastrutture (reti… - bepipezzulli : Il progetto di legge sull'energia, svelato questa settimana nel Queen's Speech, si concentrerà sugli investimenti i… - AgeeiPress : Nasce il nuovo studio #legale "Parola Angelini", #energia e #Infrastrutture al cuore dell'assistenza legale strateg… - 0Cicerone : RT @MilanoFinanza: Parola Angelini, un nuovo studio legale specializzato in energia e infrastrutture - MilanoFinanza : Parola Angelini, un nuovo studio legale specializzato in energia e infrastrutture

Parola Angelini, un nuovo studio legale specializzato in energia e infrastrutture Aumento dei prezzi dell'energia, rischi di interruzione dei flussi di gas ... E tutto fa pensare che la scelta cadrà su Ravenna già dotata delle infrastrutture. Quanto alla Russia, per Cingolani è ...Energia, infrastrutture, sostenibilità e digitalizzazione saranno il cuore pulsante di Parola Angelini, nuovo Studio Legale che apre i battenti oggi a Milano. Alla guida i soci fondatori, gli avvocati ...