Energia | Borghi Pd | ' nuovo rapporto con Africa | Draghi fondamentale per ruolo Italia'

(Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "L'idea di emancipare l'dalla dipendenza energetica russa è un tema strategico rilevantissimo, un vero salto quantico, e rientra nella necessità di un ragionamento complessivo trae Biden. E proprio per questo oggi la figura diritengo siaper rappresentare uneuroatlantico posto sui giusti binari". Così Enricoresponsabile Politiche per la Sicurezza nella Segreteria del Pd. "Smentendo rappresentazioni macchiettistiche di una subalternità agli Usa inesistente. In questa ottica ilcon l', il dialogo euroatlantico deve riconoscere ilstrategico dell'. ...

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "L'idea di emancipare l'Italia dalla dipendenza energetica russa è un tema strategico rilevantissimo, un vero salto quantico, e rientra nella necessità di un ragionamento co ...