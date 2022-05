Endoscopia sui rotoli di betulla del Beltrami | l’esploratore bergamasco che scoprì le sorgenti del Missisippi

(Di lunedì 9 maggio 2022) Bergamo. Sul “tavolo operatorio” dell’ospedaleHumanitas Gavazzeni duedi corteccia didelCostantino, chele fonti del fiume americano Mississippi. Obiettivo: analizzare l’interno dei carteggi con un endoscopio ad alta definizione, in modo non invasivo, senza dover srotolare i fragili, scongiurando, così, danni ai reperti. Dopo due secoli, così,ritorna a far parlare di sé e il Museo di Scienze Naturali Enrico Caffi di Bergamo desidera svelare il mistero dei “suoi”e, per farlo, si affida ad indagini che hanno coinvolto la tecnologia medica diagnostica dell’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo. Una storia lunga 200 anni Era il ...

