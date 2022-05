“Elizabeth”, il film che celebra la regina evento speciale al cinema (Di lunedì 9 maggio 2022) Un ritratto celebrativo e irriverente della regina Elisabetta, donna icona del nostro secolo, nell'anno del suo Giubileo. Arriva al cinema come evento speciale il 16, 17 e 18 maggio, il film "Elizabeth" del regista premio Oscar Roger Michell che ha utilizzato immagini di repertorio dagli anni '30 al 2020.Il film racconta con filmati d'archivio il dietro le quinte della vita della regina. Gli incontri con Nixon per il tè, mentre un principe Carlo di 8 anni le gira intorno in estasi; il momento successivo all'Incoronazione in cui, giovane e euforica, scendendo dalla carrozza fa quasi cadere la corona o ancora un filmato dove, adolescente, balla libera e felice prima di assumersi la responsabilità che la ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 9 maggio 2022) Un ritrattotivo e irriverente dellaElisabetta, donna icona del nostro secolo, nell'anno del suo Giubileo. Arriva alcomeil 16, 17 e 18 maggio, il" del regista premio Oscar Roger Michell che ha utilizzato immagini di repertorio dagli anni '30 al 2020.Ilracconta conati d'archivio il dietro le quinte della vita della. Gli incontri con Nixon per il tè, mentre un principe Carlo di 8 anni le gira intorno in estasi; il momento successivo all'Incoronazione in cui, giovane e euforica, scendendo dalla carrozza fa quasi cadere la corona o ancora unato dove, adolescente, balla libera e felice prima di assumersi la responsabilità che la ...

