Elisabetta Franchi, la difesa arriva da Daniela Santanchè: “Massacrata dalla sinistra perché è una donna di successo” (Di lunedì 9 maggio 2022) “Elisabetta Franchi ha sbagliato, ma quello che condanno senza se e senza ma è che, siccome lei è una donna di successo e una bravissima imprenditrice che ha portato il made in Italy nel mondo, se fa una caduta, la massacrano. Lo denuncio con forza: questa è la rappresentazione di cosa pensa la sinistra di uomini e donne che creano ricchezza e lavoro. Questi radical chic sono pronti a intervenire su tutto e tutti come se loro non sbagliassero mai. Questi che la stanno massacrando quanti posti di lavoro hanno creato?”. È il lungo sfogo reso ai microfoni di “Cosa succede in città” (Radio Cusano Campus) dalla senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, amica personale della stilista Elisabetta Franchi, che è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) “ha sbagliato, ma quello che condanno senza se e senza ma è che, siccome lei è unadie una bravissima imprenditrice che ha portato il made in Italy nel mondo, se fa una caduta, la massacrano. Lo denuncio con forza: questa è la rappresentazione di cosa pensa ladi uomini e donne che creano ricchezza e lavoro. Questi radical chic sono pronti a intervenire su tutto e tutti come se loro non sbagliassero mai. Questi che la stanno massacrando quanti posti di lavoro hanno creato?”. È il lungo sfogo reso ai microfoni di “Cosa succede in città” (Radio Cusano Campus)senatrice di Fratelli d’Italia,, amica personale della stilista, che è ...

