Elezioni Germania, la Cdu del governatore Günther trionfa nel land di Kiel con oltre il 43%. Tonfo per la Spd (Di lunedì 9 maggio 2022) Domenica sono stati chiamati al voto in Schleswig-Holstein, il più settentrionale dei 16 Stati federali tedeschi circa 2,3 milioni di elettori. L'affluenza è stata del 60,1%, in calo rispetto al 64,2% del 2017. Il land era guidato da una coalizione tra CDU, FDP e Verdi (detta Giamaica dai colori simbolo dei partiti nero-giallo-verde). Il voto ha sugellato un netto successo personale del quarantottenne governatore Daniel Günther che ha portato la CDU al 43,4%, superando le previsioni di pre-voto che comunque la davano in vantaggio al 38%. È un incremento dell'11,4% rispetto al 2017. Una percentuale quasi specularmente persa dalla SPD che è scesa al 16%, mentre i sondaggi pre-voto la davano quantomeno al 19%. Escono vincenti anche i Verdi, con a capolista la ministra delle Finanze Monika Heinold (63anni), che divengono la seconda forza ...

