Ecuador, rivolta sanguinosa in carcere: sono almeno 43 i morti (Di lunedì 9 maggio 2022) Tragedia in Ecuador . È salito a 43 il numero di detenuti morti nella rivolta esplosa all'interno della prigione regionale di Santo Domingo de lo Tsáchilas. A confermarlo ci ha pensato il ministro ... Leggi su leggo (Di lunedì 9 maggio 2022) Tragedia in. È salito a 43 il numero di detenutinellaesplosa all'interno della prigione regionale di Santo Domingo de lo Tsáchilas. A confermarlo ci ha pensato il ministro ...

