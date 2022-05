Ecco dove saranno costruite 216 scuole con i fondi del PNRR (Di lunedì 9 maggio 2022) Il Ministero dell'Istruzione ha reso note le graduatorie delle aree, Regione per Regione, in cui sorgeranno i 216 istituti scolastici finanziati nell'ambito del PNRR- Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1. ("Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica"), all'esito dell'avviso pubblico prot.48048 del 2 dicembre 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 9 maggio 2022) Il Ministero dell'Istruzione ha reso note le graduatorie delle aree, Regione per Regione, in cui sorgeranno i 216 istituti scolastici finanziati nell'ambito del- Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1. ("Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica"), all'esito dell'avviso pubblico prot.48048 del 2 dicembre 2021. L'articolo .

