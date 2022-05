“Ecco cosa penso…”. Domenica In, Manuel Bortuzzo risponde (male) a Mara Venier (Di lunedì 9 maggio 2022) Ieri non si è parlato d’altro: l’ospitata cancellata di Manuel Bortuzzo a Domenica In. Ma cosa è successo? Nella puntata dell’8 maggio, i due avrebbero dovuto essere ospitati per promuovere il film “Rinascere”. Si tratta di un lungometraggio proprio sulla tragica storia di Manuel, interpretato da Alessio Boni e Giancarlo Commare (padre e figlio). Ma le cose non sono andate come da programma, perché Mara Venier, all’ultimo, ha mandato all’aria tutto. In pratica la zia, ha tolto dalla scaletta l’intervista con l’ex gieffino vip e il padre. Il motivo? Non è di certo un segreto che proprio nelle stesse ore, Manuel Bortuzzo è stato uno dei protagonisti di Verissimo. Il giovane ha raccontato a Silvia Toffanin la sua versione sulla fine ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) Ieri non si è parlato d’altro: l’ospitata cancellata diIn. Maè successo? Nella puntata dell’8 maggio, i due avrebbero dovuto essere ospitati per promuovere il film “Rinascere”. Si tratta di un lungometraggio proprio sulla tragica storia di, interpretato da Alessio Boni e Giancarlo Commare (padre e figlio). Ma le cose non sono andate come da programma, perché, all’ultimo, ha mandato all’aria tutto. In pratica la zia, ha tolto dalla scaletta l’intervista con l’ex gieffino vip e il padre. Il motivo? Non è di certo un segreto che proprio nelle stesse ore,è stato uno dei protagonisti di Verissimo. Il giovane ha raccontato a Silvia Toffanin la sua versione sulla fine ...

