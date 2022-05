Eastmed a tutto gas Arriva l’atteso passo avanti Usa

(Di lunedì 9 maggio 2022) È ilche aspettavano Cipro, Grecia e Israele, ma anche l’Italia. Quello di Antony Blinken, segretario di Stato americano. Ora il gasdotto, oltre 1.900 chilometri per trasportare energia dal Mediterraneo orientale fino all’Europa passando dalla Puglia tramite il ramo Poseidon, potrebbe davvero ripartire. La guerra di Vladimir Putin contro l’Ucraina ha spinto l’Occidente a diversificare le fonti di approvvigionamento energetico per ridurre la dipendenza dalla Russia. Nelle scorse settimane, ritrattando un precedente stop per ragioni di sostenibilità economica (decisione evidentemente apprezzata dalla Turchia di Recep Tayyip Erdogan), gli Stati Uniti avevano inviato segnali di apertura sull’. “Dopo i recenti sviluppi, daremo un nuovo sguardo a”, aveva detto Andrew Light, assistente segretario di ...

