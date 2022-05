“É sempre mezzogiorno”: cofanetto di frolla alla semola e albicocche di Antonella Ricci (Di lunedì 9 maggio 2022) Dalla Puglia con passione, nonostante sia prossima ad aprire il suo primo ristorante a Milano, Antonella Ricci torna in cucina per proporre un dolce estivo, profumato e stracolmo di albicocche. Ecco il cofanetto di frolla alla semola e albicocche. Ingredienti 500 g semola rimacinata, 250 g zucchero a velo, 250 g burro, 7 tuorli, scorza di limone, sale 500 g albicocche, 2 mele golden, 150 g zucchero, vaniglia, succo di 1 limone, caramello salato, zucchero a velo Procedimento Prepariamo il ripieno: con un coltellino, incidiamo la buccia delle albicocche e le tuffiamo in acqua bollente per pochi secondi. Le scoliamo, le peliamo e le tagliamo a pezzettini (2 cm x 2 cm). Puliamo le ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 9 maggio 2022) DPuglia con passione, nonostante sia prossima ad aprire il suo primo ristorante a Milano,torna in cucina per proporre un dolce estivo, profumato e stracolmo di. Ecco ildi. Ingredienti 500 grimacinata, 250 g zucchero a velo, 250 g burro, 7 tuorli, scorza di limone, sale 500 g, 2 mele golden, 150 g zucchero, vaniglia, succo di 1 limone, caramello salato, zucchero a velo Procedimento Prepariamo il ripieno: con un coltellino, incidiamo la buccia dellee le tuffiamo in acqua bollente per pochi secondi. Le scoliamo, le peliamo e le tagliamo a pezzettini (2 cm x 2 cm). Puliamo le ...

