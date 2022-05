È morto Walter De Benedetto, volto gentile della lotta per la cannabis terapeutica (Di lunedì 9 maggio 2022) Ad aprile dello scorso anno era stato assolto in un processo con rito abbreviato dopo la denuncia dei carabinieri che lo avevano trovato con una piccola coltivazione di marijuana dentro casa: a Walter De Benedetto serviva per curare la sua artrite reumatoide, rara malattia neurodegenerativa altamente invalidante, vista la difficoltà a reperire la sostanza per vie legali in quantità sufficienti a non farlo soffrire. De Benedetto è morto nella notte di domenica a 50 anni, ne avrebbe compiuti 51 ad agosto. Di questi, 36 ne ha passati a combattere con la malattia prima, e con una legge ingiusta poi. Era “il vero leader gentile della battaglia per la legalizzazione della cannabis”, come l’ha definito in un messaggio di cordoglio l’organizzazione no profit ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Ad aprile dello scorso anno era stato assolto in un processo con rito abbreviato dopo la denuncia dei carabinieri che lo avevano trovato con una piccola coltivazione di marijuana dentro casa: aDeserviva per curare la sua artrite reumatoide, rara malattia neurodegenerativa altamente invalidante, vista la difficoltà a reperire la sostanza per vie legali in quantità sufficienti a non farlo soffrire. Denella notte di domenica a 50 anni, ne avrebbe compiuti 51 ad agosto. Di questi, 36 ne ha passati a combattere con la malattia prima, e con una legge ingiusta poi. Era “il vero leaderbattaglia per la legalizzazione”, come l’ha definito in un messaggio di cordoglio l’organizzazione no profit ...

