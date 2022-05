È di Marinella la cravatta indossata da Putin per il 9 maggio (Di lunedì 9 maggio 2022) AGI - "Penso che la cravatta indossata oggi da Putin sia una cravatta Marinella: si tratta del modello 'Punta a spillo' blu e bianco, forse una di quelle regalategli da Silvio Berlusconi". Lo ha detto Maurizio Marinella all'AGI. Si tratta di "un modello grande classico ed elegante". Marinella ha fornito le sue cravatte a presidenti e capi di Stato di tutto il mondo. Sicuramente Silvio Berlusconi è stato il suo cliente più “devastante” in termini di richieste, come lui lo definisce. La cravatta di Putin potrebbe essere una di quelle donate dall'ex premier o una di quelle ordinate direttamente dal presidente russo, negli ultimi anni ne avrà avute almeno 300. Il negozio di Riviera di Chiaia è costellato dalle lettere dei maggiori capi di Stato e di governo, da Emmanuel ... Leggi su agi (Di lunedì 9 maggio 2022) AGI - "Penso che la cravattaoggi dasia una cravatta: si tratta del modello 'Punta a spillo' blu e bianco, forse una di quelle regalategli da Silvio Berlusconi". Lo ha detto Maurizioall'AGI. Si tratta di "un modello grande classico ed elegante".ha fornito le sue cravatte a presidenti e capi di Stato di tutto il mondo. Sicuramente Silvio Berlusconi è stato il suo cliente più “devastante” in termini di richieste, come lui lo definisce. La cravatta dipotrebbe essere una di quelle donate dall'ex premier o una di quelle ordinate direttamente dal presidente russo, negli ultimi anni ne avrà avute almeno 300. Il negozio di Riviera di Chiaia è costellato dalle lettere deiri capi di Stato e di governo, da Emmanuel ...

