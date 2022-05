È allarme Huggy Wuggy, il pupazzo diventato trend “è pericoloso” (Di lunedì 9 maggio 2022) Uno studio condotto a scopo preventivo dagli psicologi dell’Unità analisi del crimine informatico ha spinto la Polizia Postale a lanciare l’allarme contro Huggy Wuggy, il pupazzo protagonista del videogioco horror Poppy Playtime, che sta impazzando sul web. Il pupazzo si presenta con una forma allungata, corpo blu, enorme bocca rossa e due file di denti affilati. Il personaggio è l’antagonista principale del videogioco vietato ai minori di 13 anni Poppy Playtime, sviluppato da Mob Games, datato 2021. Il gioco è uscito anche in versione mobile, e il prezzo oscilla tra i 2 e i 4 euro. Nel videogioco Huggy Wuggy è il guardiano di una fabbrica di giocattoli abbandonata da 10 anni. Il giocatore, per vincere, deve superare indovinelli e prove, e viene perennemente inseguito ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 9 maggio 2022) Uno studio condotto a scopo preventivo dagli psicologi dell’Unità analisi del crimine informatico ha spinto la Polizia Postale a lanciare l’contro, ilprotagonista del videogioco horror Poppy Playtime, che sta impazzando sul web. Ilsi presenta con una forma allungata, corpo blu, enorme bocca rossa e due file di denti affilati. Il personaggio è l’antagonista principale del videogioco vietato ai minori di 13 anni Poppy Playtime, sviluppato da Mob Games, datato 2021. Il gioco è uscito anche in versione mobile, e il prezzo oscilla tra i 2 e i 4 euro. Nel videogiocoè il guardiano di una fabbrica di giocattoli abbandonata da 10 anni. Il giocatore, per vincere, deve superare indovinelli e prove, e viene perennemente inseguito ...

