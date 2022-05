Due cinesi a Milano rischiano il processo dopo aver raccolto foglie di gelso al parco

Leggi su agi

(Di lunedì 9 maggio 2022) AGI - Doveva essere una tranquilla passeggiata pomeridiana aldi Villa Litta. Natura e relax per due signoredi Zhejiang, ada diversi anni, per stare insieme ai figli che qui si sono trasferiti, fino a che non vedono un bell'albero die non ci pensano due volte: ecco leper ottenere una buona tisana contro il diabete. Ne raccolgono un mazzetto. Ed è così che la loro disavventura ha inizio, come racconta in un post su Facebook, il nipote di una delle due signore, Francesco Wu, presidente onorario dell'Unione imprenditori Italia-Cina e membro del direttivo di Confcommercio di. "E' una pratica comune in Cina raccogliere le erbe medicinali - spiega all'AGI - non sapevano che qui era vietato". Il regolamento del verde pubblico del Comune non fa ...