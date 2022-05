Draghi va negli Usa mentre soffia in Italia il vento anti-Nato (Di lunedì 9 maggio 2022) Se lo si guarda dal lato dei possibili risultati, non è un viaggio facile quello che attende domani Mario Draghi a Washington. Il nostro premier avrà infatti un colloquio con il presidente americano Joe Biden, principalmente dedicato alla crisi ucraina. Ora, i problemi sul tavolo per Draghi non sono pochi. La maggioranza che sostiene Palazzo Chigi si presenta sempre più spaccata, mentre cresce il fronte interno di chi esprime dubbi sull’opportunità di proseguire a inviare armamenti. Dall’altra parte, lo stesso fronte europeo appare frantumato: se l’asse franco-tedesco tende maggiormente al rilancio dei negoziati, Polonia e Paesi baltici risultano allineati alle posizioni dure del Regno Unito. Del resto, che l’Ue non abbia una compattezza concreta è soprattutto testimoniato dalle divisioni emerse sul sesto pacchetto di sanzioni. ... Leggi su panorama (Di lunedì 9 maggio 2022) Se lo si guarda dal lato dei possibili risultati, non è un viaggio facile quello che attende domani Marioa Washington. Il nostro premier avrà infatti un colloquio con il presidente americano Joe Biden, principalmente dedicato alla crisi ucraina. Ora, i problemi sul tavolo pernon sono pochi. La maggioranza che sostiene Palazzo Chigi si presenta sempre più spaccata,cresce il fronte interno di chi esprime dubbi sull’opportunità di proseguire a inviare armamenti. Dall’altra parte, lo stesso fronte europeo appare frantumato: se l’asse franco-tedesco tende maggiormente al rilancio dei negoziati, Polonia e Paesi baltici risultano allineati alle posizioni dure del Regno Unito. Del resto, che l’Ue non abbia una compattezza concreta è soprattutto testimoniato dalle divisioni emerse sul sesto pacchetto di sanzioni. ...

