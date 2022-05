Advertising

pieralban23 : RT @Gazzetta_it: Dopo 311 giorni torna in campo Spinazzola: Mou gli regala gli ultimi 4 minuti di Fiorentina-Roma - aleoricchio : 311 giorni dopo: bentornato, #Spinazzola ?? Forza #ASRoma! ???? - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: 311 giorni dopo. La Roma e l'Italia ritrovano Leonardo Spinazzola dopo l'infortunio di Euro2020 - TuttoMercatoWeb : 311 giorni dopo. La Roma e l'Italia ritrovano Leonardo Spinazzola dopo l'infortunio di Euro2020 - sportli26181512 : Dopo 311 giorni torna in campo Spinazzola: Mou gli regala gli ultimi 4 minuti di Fiorentina-Roma: Dopo 311 giorni t… -

TUTTO mercato WEB

Dieci mesi e una settimana. Esattamentegiorni. Tanto è passato dal gravissimo infortunio nei quarti di finale dell'Europeo tra Italia e Belgio del 2 luglio 2021. E ora al Franchi Leonardo Spinazzola ha fatto il suo rientro in campo. ...Rivederlo in campogiorni, anche se per pochi minuti, è una gioia per tutto il calcio italiano. AVVIO CHOC L'unica per la Roma che,aver conquistato giovedì scorso la finale di ... 311 giorni dopo. La Roma e l'Italia ritrovano Leonardo Spinazzola dopo l'infortunio di Euro2020 L'ultima apparizione del giocatore su un campo da gioco è stata a luglio contro il Belgio. Un calvario finalmente finito: Mourinho può contare sul 37 ...311 giorni dopo rispetto all’infortunio rimediato nei quarti di finale degli Europei con l’Italia contro il Belgio, Leonardo Spinazzola torna in campo in Fiorentina-Roma. Quasi un anno di calvario per ...