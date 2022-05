Domenica mattina nel centro storico invaso da rifiuti, mobili e scaldabagni (Di lunedì 9 maggio 2022) di Monica De Santis Un dialogo tra due persone. Uno che invita l’altro a fare un giro per la città. Con precisione per il centro storico… “A: E niente, oggi è Domenica, facciamoci un giro per Salerno… B:Vorrei andare a vedere il centro storico, mi piacerebbe vedere i murales delle fornelle e camminando arrivare ai giardini della Minerva! A:Ok, vieni ma tappati il naso ed attenta a dove metti i piedi!!!” A scriverlo su alcuni gruppi Facebook è Dario?Renda, che a dimostrazione di ciò che dice, pubblica anche delle immagini scattate nella mattinata di ieri e che mostrano in che condizioni si trova il centro storico cittadino… “Credo che sia giunto il momento che si debbano attuare politiche serie sia per la spazzatura che per il decoro urbano. Tutta ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 9 maggio 2022) di Monica De Santis Un dialogo tra due persone. Uno che invita l’altro a fare un giro per la città. Con precisione per il… “A: E niente, oggi è, facciamoci un giro per Salerno… B:Vorrei andare a vedere il, mi piacerebbe vedere i murales delle fornelle e camminando arrivare ai giardini della Minerva! A:Ok, vieni ma tappati il naso ed attenta a dove metti i piedi!!!” A scriverlo su alcuni gruppi Facebook è Dario?Renda, che a dimostrazione di ciò che dice, pubblica anche delle immagini scattate nellata di ieri e che mostrano in che condizioni si trova ilcittadino… “Credo che sia giunto il momento che si debbano attuare politiche serie sia per la spazzatura che per il decoro urbano. Tutta ...

