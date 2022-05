Domenica In, Manuel Bortuzzo sui social al veleno contro Mara Venier (Di lunedì 9 maggio 2022) Si sta tanto parlando nelle ultime ore di quanto accaduto tra l’ex gieffino Manuel Bortuzzo e la celebre conduttrice italiana Mara Venier. L’intervista del giovane nuotatore e del padre Franco a Domenica In è infatti saltata all’improvviso, ma per quale motivo? Polemica in corso tra Mara Venier e il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo Nella giornata di ieri, Domenica 8 maggio 2022, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Domenica In. E proprio nel corso di tale puntata era prevista l’intervista del giovane nuotatore ed ex gieffino Manuel Bortuzzo e del padre Franco Bortuzzo. All’improvviso però tutto sembra essere cambiato e proprio per tale ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 9 maggio 2022) Si sta tanto parlando nelle ultime ore di quanto accaduto tra l’ex gieffinoe la celebre conduttrice italiana. L’intervista del giovane nuotatore e del padre Franco aIn è infatti saltata all’improvviso, ma per quale motivo? Polemica in corso trae il giovane nuotatoreNella giornata di ieri,8 maggio 2022, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata diIn. E proprio nel corso di tale puntata era prevista l’intervista del giovane nuotatore ed ex gieffinoe del padre Franco. All’improvviso però tutto sembra essere cambiato e proprio per tale ...

