Domani all’Università Parthenope il primo congresso dell’associazione nazionale Psichiatria reale (Di lunedì 9 maggio 2022) Si svolge Domani, martedì 10 maggio (ore 9,30), a Napoli, nella sede dell’Università Parthenope in via Generale Parisi 13 (Palazzo Pacanowski), il primo congresso dell’associazione Psichiatria reale. Tema: “Interdisciplinarità nella salute mentale. Nuovo modello culturale, educativo e normativo”. L’evento promosso dal professor Leone Melillo, può essere seguio anche in streaming. Alle ore 9,30 sono previsti, tra gli altri, gli “indirizzi di saluto” di Alberto Carotenuto (rettore dell’Università “Parthenope”), del cardinale Francesco Montenegro (Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale), di Giuseppe Consoli (presidente di Itas Mutua Assicurazioni), di Ettore Acerra (direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania), di Bruno Zuccarelli (presidente ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 9 maggio 2022) Si svolge, martedì 10 maggio (ore 9,30), a Napoli, nella sede dell’Universitàin via Generale Parisi 13 (Palazzo Pacanowski), ilPsichiatria reale. Tema: “Interdisciplinarità nella salute mentale. Nuovo modello culturale, educativo e normativo”. L’evento promosso dal professor Leone Melillo, può essere seguio anche in streaming. Alle ore 9,30 sono previsti, tra gli altri, gli “indirizzi di saluto” di Alberto Carotenuto (rettore dell’Università “”), del cardinale Francesco Montenegro (Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale), di Giuseppe Consoli (presidente di Itas Mutua Assicurazioni), di Ettore Acerra (direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania), di Bruno Zuccarelli (presidente ...

Advertising

ansacalciosport : Calcio: Lippi professore per un giorno all'Università. Domani a Roma lezione su 'Leadership, sport e valori di grup… - uolftreno : ho il ciclo domani piove devo andare tra le caprette all'università portando appresso lo zaino grande col pc, ci ma… - xlightsofhope : Domani inizia una nuova settimana di merda in cui non solo ho una visita media da fare ma devo andare anche all’università - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Lippi professore per un giorno all'Università Domani a Roma lezione su 'Leadership, sport e valori di gruppo' - stylesflxo : non io che domani dovrei fare una presentazione??? all’università e ovviamente non l’ho preparata brava complimenti -