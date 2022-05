Doctor Strange nel Multiverso della Follia sbanca il box office italiano con 8,3 milioni (Di lunedì 9 maggio 2022) Una sferzata di energia al box office italiano con l'arrivo di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che incassa 8,3 milioni nei primi cinque giorni di programmazione. Doctor Strange nel Multiverso della Follia fa davvero follie al box office italiano incassando ben 8,3 milioni di euro da 543 schermi, 6,2 milioni dei quali nel weekend. Partenza stratosferica, e incassi assicurati per le sale, per l'atteso cinecomic Marvel diretto da Sam Raimi e interpretato da Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen chce prosegue le avventure dello stregone Supremo segnando il cammino per il futuro dell'MCU. Come ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 9 maggio 2022) Una sferzata di energia al boxcon l'arrivo dinel, che incassa 8,3nei primi cinque giorni di programmazione.nelfa davvero follie al boxincassando ben 8,3di euro da 543 schermi, 6,2dei quali nel weekend. Partenza stratosferica, e incassi assicurati per le sale, per l'atteso cinecomic Marvel diretto da Sam Raimi e interpretato da Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen chce prosegue le avventure dello stregone Supremo segnando il cammino per il futuro dell'MCU. Come ...

