Doctor Strange nel Multiverso della Follia quarta miglior apertura per Marvel | 185 milioni al box office USA

Advertising

MarvelNewsIT : Le porte fra gli universi si sono finalmente aperte... #DoctorStrange nel Multiverso della Follia vi aspetta ORA al… - i400calci : Un film che inevitabilmente ti lascia con una domanda esistenziale: ma quanto sarebbe meglio il cineuniverso Marvel… - MorozVGC : @The10Phoenix @oldfeshioned Lo consigli doctor strange? - coexistouis : Il trailer di doctor strange mostra un altro film io ieri ne ho visto un altro perché altrimenti non si spiega???? - MoviesAsbury : Doctor Strange nel multiverso della follia è il più visto anche negli USA. E sarà così ancora per un bel po'.… -

Debutto clamoroso per, che chiude il weekend con 8,2 milioni totali. Il film Marvel porta al cinema oltre un milione di spettatori e si posiziona al quarto posto della classifica assoluta italiana. Briciole ...2 , il cinecomic dei Marvel Studios diretto da Sam Raimi, è ormai arrivato tanto nei cinema italiani quanto in quelli americani. LEGGI -2: Danny Elfman ha consegnato l'...Dopo aver visto il potere di Scarlet Witch in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, chi prevarrebbe in questo epico scontroÈ stato un grande weekend per Doctor Strange nel multiverso della follia al box-office italiano: il cinecomic dei Marvel Studios ha infatti dominato la classifica registrando il secondo miglior ...