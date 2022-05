Doctor Strange 2 | Elizabeth Olsen dopo il film vuole apparire nel reboot degli X-Men

Advertising

MarvelNewsIT : I commenti sono di nuovo aperti... Mi raccomando: #NoSpoiler! #DoctorStrange nel Multiverso della Follia vi aspetta… - MarvelNewsIT : Le porte fra gli universi si sono finalmente aperte... #DoctorStrange nel Multiverso della Follia vi aspetta ORA al… - Diegociorra : Qualasiasi cosa mi viene da scrivere sul film del Doctor Strange è praticamente uno spoiler. - sottonaswork : Spiderman (avevamo dubbi no appunto) Doctor strange (mi deve la terapia) Black widow Shang-Chi .... Mi sono addorme… - ambrashinada : voglio andare al cinema a vedere il film di doctor strange per ammirare la mia wanda ma quella puttana della mia mi… -

Considerando, dunque, che Scarlet Witch ha un ruolo fondamentale inin the Multiverse of Madness , non stupisce che si torni anche sui macrotemi che la riguardano. In particolare ...... le prime immagini viste nel trailer in 3D prima della proiezione stampa direstituiscono un film immersivo e molto poetico ambientato - come recita il titolo - in un mondo d'acqua. Il ...Doctor Strange, la Marvel ha appena rivelato perché Wanda Maximoff non era in grado di sconfiggere Thanos nella Saga dell'Infinito ...Elizabeth Olsen ha difeso dalle critiche tutta la troupe che lavora dietro ai cinecomic del Marvel Cinematic Universe.