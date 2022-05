Dobbiamo creare una nuova comunità politica europea, dice Emmanuel Macron (Di lunedì 9 maggio 2022) Pubblichiamo il discorso integrale del presidente francese e presidente di turno del Consiglio dell’Unione europea Emmanuel Macron al Parlamento europeo di Strasburgo, durante l’evento conclusivo della Conferenza sul futuro dell’Europa ***** Ho una brutta notizia per voi, farò un discorso. Ma la buona notizia per voi è che cercherò di non ripetere ciò che è già stato detto molto bene prima di me. Signora Presidente del Parlamento europeo, cara Roberta, Signora Presidente della Commissione europea, cara Ursula, Signor Primo Ministro del Portogallo, caro Antonio, cari Copresidenti, Signore e Signori, Ministri, Membri del Parlamento europeo, Membri del Parlamento, Cari concittadini e cittadini europei, «La pace nel mondo non può essere salvaguardata senza sforzi creativi commisurati ai pericoli che li minacciano». Queste ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 9 maggio 2022) Pubblichiamo il discorso integrale del presidente francese e presidente di turno del Consiglio dell’Unioneal Parlamento europeo di Strasburgo, durante l’evento conclusivo della Conferenza sul futuro dell’Europa ***** Ho una brutta notizia per voi, farò un discorso. Ma la buona notizia per voi è che cercherò di non ripetere ciò che è già stato detto molto bene prima di me. Signora Presidente del Parlamento europeo, cara Roberta, Signora Presidente della Commissione, cara Ursula, Signor Primo Ministro del Portogallo, caro Antonio, cari Copresidenti, Signore e Signori, Ministri, Membri del Parlamento europeo, Membri del Parlamento, Cari concittadini e cittadini europei, «La pace nel mondo non può essere salvaguardata senza sforzi creativi commisurati ai pericoli che li minacciano». Queste ...

