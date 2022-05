Djokovic incorona Alcaraz | Al momento è lui il migliore al mondo

(Di lunedì 9 maggio 2022) sicuramente speciale, ha già infranto diversi record come teenager e ha vinto due Masters 1000 e due '500' quest'anno. Fin qui è lui il miglior giocatore del, non ci sono dubbi ". Parola di ...

Advertising

Luxgraph : Djokovic incorona Alcaraz: 'È il migliore giocatore al mondo quest'anno' -

Tra questi,ricorda in particolare la finale del 2014 vinta in rimonta contro Nadal al termine di un che ha quasi tutti i suoi match finire al terzo set: "Poi, sapendo quanto è bravo lui ...Penso che ognuno sia autentico, ognuno è speciale e lui è sicuramente speciale - spiega- voglio dire, sta già battendo un sacco di record come adolescente, sai, vincendo due Master 1000 ...“È sicuramente speciale, ha già infranto diversi record come teenager e ha vinto due Masters 1000 e due ‘500’ quest’anno. Fin qui è lui il ...ROMA - "Alcaraz è il migliore giocatore al mondo quest'anno. Al Roland Garros sarà uno dei favoriti per il titolo". Novak Djokovic si unisce al coro dei colleghi e, in conferenza stampa al Foro ...