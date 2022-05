Djokovic c'è: 'Sono vicino al mio livello migliore. Alcaraz? A oggi il migliore al mondo' (Di lunedì 9 maggio 2022) Nole Djokovic, pian piano e senza dare troppo nell'occhio, sta tornando al suo livello da extraterrestre: forse sarà servito più tempo del previsto e anche uno stop doloroso contro Alcaraz in ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 9 maggio 2022) Nole, pian piano e senza dare troppo nell'occhio, sta tornando al suoda extraterrestre: forse sarà servito più tempo del previsto e anche uno stop doloroso controin ...

