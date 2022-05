Diritto di voto italiani all’estero, audizione del ministro D’Incà (Di lunedì 9 maggio 2022) ROMA – Mercoledì 11 maggio la Giunta delle elezioni, in merito all’indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante “Norme per l’esercizio del Diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero”, svolgerà l’audizione del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà (foto). L’appuntamento viene trasmesso in diretta web tv, a partire dalle ore 14.30 presso l’Aula delle Giunte, al II piano del Palazzo dei Gruppi. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 9 maggio 2022) ROMA – Mercoledì 11 maggio la Giunta delle elezioni, in merito all’indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante “Norme per l’esercizio deldidei cittadiniresidenti”, svolgerà l’delper i Rapporti con il Parlamento, Federico(foto). L’appuntamento viene trasmesso in diretta web tv, a partire dalle ore 14.30 presso l’Aula delle Giunte, al II piano del Palazzo dei Gruppi. L'articolo L'Opinionista.

