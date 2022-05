Diretta La nera profezia di Gentiloni: "Ecco che cosa può accadere in Europa". E Biden ora "cancella" Trump: mossa a sorpresa (Di lunedì 9 maggio 2022) Il giorno 74 di guerra in Ucraina coincide con l'ormai famigerato 9 maggio, "La giornata della Vittoria" contro i nazisti che i russi celebreranno in pompa magna sulla Piazza Rossa a Mosca e in altre città dell'ex Unione Sovietica, compresi i territori controllati in Ucraina. Intanto sul campo gli ucraini denunciano la prossima escalation militare nel Donbass, mentre Mario Draghi al G7 ha chiesto nuove pesanti sanzioni contro Mosca. Ore 17:45 Gentiloni: "Pace e prosperità Ue a rischio" "Schuman credeva che unire la produzione di carbone e acciaio avrebbe reso la guerra tra Francia e Germania 'non solo impensabile, ma materialmente impossibile'. La storia gli ha dato ragione. Per oltre sette decenni, l'Europa ha goduto di pace e prosperità. Oggi, quel risultato è a rischio. La guerra è tornata nel continente europeo, proprio di fronte ai confini ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Il giorno 74 di guerra in Ucraina coincide con l'ormai famigerato 9 maggio, "La giornata della Vittoria" contro i nazisti che i russi celebreranno in pompa magna sulla Piazza Rossa a Mosca e in altre città dell'ex Unione Sovietica, compresi i territori controllati in Ucraina. Intanto sul campo gli ucraini denunciano la prossima escalation militare nel Donbass, mentre Mario Draghi al G7 ha chiesto nuove pesanti sanzioni contro Mosca. Ore 17:45: "Pace e prosperità Ue a rischio" "Schuman credeva che unire la produzione di carbone e acciaio avrebbe reso la guerra tra Francia e Germania 'non solo impensabile, ma materialmente impossibile'. La storia gli ha dato ragione. Per oltre sette decenni, l'ha goduto di pace e prosperità. Oggi, quel risultato è a rischio. La guerra è tornata nel continente europeo, proprio di fronte ai confini ...

