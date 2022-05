Diretta Fiorentina-Roma 2-0 | Bonaventura con il sinistro raddoppia | giallorossi in difficoltà

(Di lunedì 9 maggio 2022) Uno spareggio per l'Europa. Ladi Mourinho impegnata questa sera al Franchi contro ladi Italiano in una partita che potrebbe blindare il quinto posto per i,...

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: LIVE Fiorentina-Roma, 36^ giornata di Serie A: la diretta testuale del match - Mediagol : LIVE Fiorentina-Roma, 36^ giornata di Serie A: la diretta testuale del match - samuelengblom : RT @Fiorentinanews: #FiorentinaRoma 2?-0? ??| 11' GOOOLLL!!!! Raddoppio viola con #Bonaventura! Splendido sinistro piazzato dal limite e pa… - Fiorentinanews : #FiorentinaRoma 2?-0? ??| 11' GOOOLLL!!!! Raddoppio viola con #Bonaventura! Splendido sinistro piazzato dal limite… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #FiorentinaRoma 1?-0? ??| 5' GOOOLLLL!!! #Fiorentina in vantaggio con il rigore perfetto di Nico #Gonzalez. Si era pres… -

Mourinho Dove vedere la partita intv e in streaming La sfida trae Roma, in programma questa sera alle 20,45 allo Stadio Franchi di Firenze, sarà trasmessa intv in ...ROMA (RISULTATO LIVE 0 - 0): LE FORMAZIONI UFFICIALI! Il grande posticipoRoma sta per iniziare: la partita è tra le più classiche della nostra Serie A, ma soprattutto il ...Segui la diretta di Fiorentina-Roma Scelte mirate, ovviamente, quello del tecnico portoghese, che sa comunque che la Fiorentina ha bisogno di punti per mantenere vivo il sogno europeo per il prossimo ...Segui la diretta di Fiorentina-Roma Scelte mirate, ovviamente, quello del tecnico portoghese, che sa comunque che la Fiorentina ha bisogno di punti per mantenere vivo il sogno europeo per il prossimo ...